嘉義縣34歲鄭姓女子到嘉義基督教醫院進行拔牙手術，拔掉20顆牙後隔天陷入昏迷死亡，今18日法醫解剖，初步結果判定死因是右側肺部吸入性肺炎，是否與拔牙有關？嘉義地檢署表示要等鑑定報告出爐才能釐清兩者是否有因果關係，鄭女父親面帶哀傷說，希望能幫女兒討公道。

有智能障礙的鄭女一次拔20顆牙後拔管死亡，當時醫院開出死因為肺炎，但家屬質疑與拔牙手術手術有關，要求檢警查明死因，今法醫解剖，鄭女父親說，當時醫生沒說要拔幾顆牙，因手術時間很長才覺得不對勁，之後聽到醫生說一次拔20顆「整個暈了」。

鄭女表姐再次強調，家屬要的就是一個真相，認為嘉基有義務告之家屬，上午解剖結束，法醫初步判定死因是右側肺部吸入性肺炎，嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊說，目前已採檢體送驗，鄭女死因要等鑑定報告出爐才能確認，目前無法判定跟拔牙手術有沒有關係。

(中時 )