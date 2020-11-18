因為萊豬爭議，行政院長蘇貞昌10度赴立院施政報告無法上台，蘇揆昨姿態放軟，拜託在野黨讓他上台報告。行政院也內部檢討萊牛圖卡風波，說前發言人丁怡銘錯在未讓外界透徹了解，就公布圖卡，造成業者損失。

蘇揆施政報告遭杯葛，始於萊豬進口爭議，近期又萊牛圖卡風波延燒。蘇揆日前為萊牛圖卡致歉，說丁怡銘歪樓波及店家，已經知過能改、善莫大焉。而丁怡銘錯在哪裡？政院已內部檢討。

政院人士表示，丁怡銘在政院記者會上有強調，「萊牛」不是指含有萊克多巴胺的牛，而是指飼料添加萊劑的牛。雖然多數美牛的飼養過程中飼料裡添加了萊克多巴胺，但萊牛在食用代謝後，不僅肉品中大都已無法檢出；美豬也一樣，只要容許值合乎國際標準，美豬和美牛一樣安全無虞。

他也說，政院萊牛圖卡上還打上了冠軍牛肉麵店的菜單表示是美牛，也就是馬政府時代就進口的萊牛，全民吃了8年安全無虞，丁怡銘的用意是在陳述政策與事實，因此刑事局當然認定不是假訊息或是意圖害人的毀謗。丁怡銘的錯，在於未讓外界透徹了解下就公開萊牛圖卡，造成業者損失。

政院人士並引用萊劑專家的談話，說即使美牛進口證明顯示無萊劑，也並不表示該牛沒吃過含萊劑飼料，因為萊劑在牛體內分解比豬快，只要在屠宰前12~18小時停吃飼料,，肉內萊胺就分解到低於儀器可檢測出的值(limit of detection)1ppb，只剩內臟含有少量萊克多巴胺。

(中時 )