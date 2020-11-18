中央流行疫情指揮中心昨（17）日表示，政府三管齊下採購新冠疫苗，民眾可望在明年第2季施打。不過，醫界質疑，台灣採購數量少，真能搶到國際疫苗？胸腔重症醫師蘇一峰也搖頭，政府用健保砍價思維跟國外疫苗大廠談殺價，其保護國內疫苗研發廠真是用心良苦。

指揮中心發言人莊人祥表示，政府目前編列115.5億，扣除10％的手續費，換算可採購1500萬劑，1劑價格約700元（外媒估新冠疫苗1劑售價1320元），預估明年第2季可施打。不過，疫苗採購金額和數量曝光後，反引起醫界的憂心。

聯合報報導，台大兒童醫院院長黃立民表示，政府揭露的採購數量不上不下，他認為，國內要達到群體免疫效果，新冠疫苗至少要3000萬劑才夠，他擔心採購量不大，恐怕會搶不到國外疫苗。

蘇一峰今也在臉書上評論疫苗採購，他說，政府「居然使用健保砍價思維來跟國外疫苗大廠談殺價！當紅炸子雞新型冠狀病毒疫苗也照殺價砍一半，真是用心良苦保護國內疫苗研發廠……。」蘇一峰說，這情形叫作「吃米不知米價，全台灣都被健保慣壞胃口啦！」有網友則分析，買疫苗的關鍵在於「早買早解禁，晚買享折扣」。

(中時新聞網)