環保署近年持續使用空汙基金補助燃油機車購車補助，前環保署副署長詹順貴、地球公民基金會副執行長蔡中岳等人今日於立院召開記者會表示，政府今年已經花了6億，如果未來持續複製補助模式而不改善，會對環境造成巨大負擔，呼籲立委不要讓台灣成為補助燃油機車的國家。
今日除詹順貴、蔡中岳外，台灣環境規劃協會理事長趙家緯、地球公民基金會研究專員楊書容也都到場出席記者會。
趙家緯指出，今年空汙基金補助7期燃油機車，又遇到油價大跌導致電動機車市佔率比去年同期減半。而今年至目前為止，中央6億加上地方政府5億，合計已補助11億並一共13.6萬台7期燃油機車。
詹順貴說，2018年環保署和行政院曾公布「空污防制行動方案」，該方案中明訂台灣2035年要禁售燃油機車，2040年禁售燃油汽車，但卻在行政院長蘇貞昌上任後推翻。
詹順貴表示，台灣接下來的《溫管法》也會開始嘗試碳定價跟上國際腳步，未來很可能因為碳價使得油價必須調漲，此時仍鼓勵消費者汰換成燃油運具，很可能是陷民眾於不義的政策，環保署應該重新檢視現有空污基金使用，不要讓一時的補助變成接下來更大的負擔。
蔡中岳指出，去年10月交通部提出的機車使用狀況調查報告提到，67％的老車使用者，有意願換購電動機車，這是政府和業者應該努力改善，也是預算投注的方向。
(中時 )
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