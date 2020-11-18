26歲香港女星馮瑩瑩4年前參加港姐選拔，最後獲得冠軍出道，最近她被傳成為高層「電視廣播有限公司前主席」陳國強新歡，在IG中可見她曬要價20萬港幣，約73萬台幣的名牌包，入住無敵海景豪宅，引來不少酸言酸語，為此，她霸氣回應港媒包包是自己買的，和陳國強沒交往，孝順的她更擔心媽媽看到報導會生氣，希望澄清挽回名聲。

馮瑩瑩從港姐選拔畢業後就簽進無綫電視，曾演出電視劇《白色強人》，過去她以親民、大方的態度獲得不少粉絲喜愛，去年底自曝和男友鍾文浩分手，本月有媒體報導，指馮盈盈踢走張曦雯成為陳國強新寵，並捕風捉影指疫情期間許多藝人收入都短缺，但唯獨馮瑩瑩有靠山，「依然富貴」。

馮瑩瑩表示豪宅是租的，不是買的。（圖／翻攝自crystalfyy IG）

今(18日)馮瑩瑩接受《東網》專訪，怒斥：「我全身的東西都是自己掙錢買的，行的正、作的正，不會因此改變自己」，並指報導漏洞百出，她目前確實是住在將軍澳，但是是搬回跟家人同住，所謂的無敵海景豪宅是租的，不是買的，因為媽媽心臟不舒服，常需要人照顧，她才砸錢希望家人享受好環境。

馮瑩瑩也說，報導中說的名牌包價錢也不對，且包包是爸爸送的，她先前上節目就說從18歲起爸爸會買這牌子的包包給她和媽媽，袋子也是母女倆輪流用，至於爭寵傳言，她說跟陳國強私下沒連繫，她因跟公司談合約時爽快，一口氣簽了十年，公司就常派工作給她，並不是她有後門，說到無奈處，馮瑩瑩更嘆：「做女藝人有時真是很慘！」

(中時新聞網)