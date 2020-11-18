香港「銅鑼灣書店」前負責人林榮基欲來台開店，持續宣揚理念，引發鄭啟龍及曾士晟、曾士峰兄弟3人不滿，今年4月21日前往潑漆。鄭男等3人遭依傷害等罪起訴，台北地院今（18日）判鄭男4月徒刑，判曾氏兄弟各3月徒刑，均得易科罰金，可上訴。

判決指出，鄭男等3人從高雄北上，今年4月21日一早尾隨林榮基到北市中山北路一段的「路易莎咖啡店」，曾士峰趁林坐下喝咖啡時潑灑紅漆，曾士晟則以手機拍攝，傳給鄭男後，兄弟倆受鄭男指示到巷內變裝，並在南京西路某餐飲店會合後，一同逃回高雄。

北院開庭時，3人開庭承認犯行，但稱是表達政治性言論，請求法官從輕量刑，並當庭起身向林榮基鞠躬道歉。但林榮基認為3人不是真心認罪，不同意法官給予緩刑，建請判6個月以上刑期，以防止類似事件再發生。

法官認為，鄭男3人未尊重個人政治理念與價值觀差異，應處以相當程度刑罰。3人雖無前科，素行尚可，坦承犯行並當庭道歉，但因造成林榮基身心受創，未獲諒解，無法達成和解，故不予以緩刑。

(中時 )