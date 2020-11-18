近日網路上瘋傳一張有梗的車禍事故照片，一位穿著黑絲襪的女騎士遭汽車撞上後，用相當撫媚的姿勢側臥在馬路上，曼妙的S型曲線加上OL裝扮，引起網友無限遐想。如今更有人網友神出事發地，原來是在大陸東莞。

一位網友日前在臉書社團《爆廢公社公開版》PO文表示，緊張地寫下「怎麼辦」，配上兩張車禍照片，細看照片就發現，一位長髮飄逸身穿白衣黑窄裙的OL辣妹性感側臥在馬路，前方則倒著腳踏車，一旁站著一位男子神情緊張的打電話處理車禍。

畫面曝光後，網友全歪樓將焦點集中在發生車禍卻仍「性感側臥」的OL，雪乳襯上白衣的畫面超級吸睛，引起網友熱議。更有眼尖的網友發現照片背景中有一間飯店「簡‧拾光酒店」，神出事發地位於大陸東莞。

不少網友歪樓留言，「就近就醫，趕快帶去那邊！（指飯店）」、「抱到後面的酒店擦藥」、「酒店在旁邊，果然天時地利人和」、「直接撲了啊。」

(中時新聞網)