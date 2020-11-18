國民黨前主席朱立倫18日赴中原大學演講，針對空軍再傳戰機失事，他表示，對於國軍不論朝野都是全力支持，很擔心蔣上校安危，全民為他祈福希望平安歸來，但也希望國軍獲得更好支持，尤其是更優的戰機，近期連續發生不幸事件很痛心，要檢討並支持國軍。

區域全面經濟夥伴協定（RCEP）簽署，各界關切台灣恐邊陲化，朱立倫指出，蔡英文總統在2016就任時說要加入TPP（跨太平洋夥伴協定），經濟部態度RCEP已不受考慮，政策變化蔡政府要說清楚講明白。他說，傳統產業工具機、紡織、石化受到RCEP影響很大，政府有什麼補救措施希望有明確做法，過去長期推動新南向，檢討起來經貿比例不斷下降，從21.1降到19.3，南向順差也在降低中，貿易順差則從221億美元掉到145億美元，每下愈況，蔡政府在貿易戰略上要做檢討。

外傳中共列出台獨名單，包含行政院長蘇貞昌也名列其中，朱立倫表示，兩岸交流希望從和的角度，若製造敵對衝突，包含共機擾台、台獨名單等都是不好的，要往合作方向努力。

媒體問及國民黨在桃園市長人選是否有屬意人選？朱立倫則說，國民黨人才濟濟，還有2年多時間可以深耕基層，一定會有最優秀的戰將會出來。

(中時 )