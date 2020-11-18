行動短影音平台 TikTok 今（18日）日宣布更新「家庭安全配對」功能，加強隱私保護及擴展家庭安全功能。TikTok 透過定期與父母和青少年對話，並與社群專家合作，為家庭帶來更好的網路使用體驗。TikTok 也致力於讓青少年能在安全與自主之間取得平衡，及創造一個安全且支持自我表現的環境。

TikTok 於今年稍早推出了家庭安全配對功能，讓家長能綁定自己與孩子帳號，自訂家庭成員的TikTok內容及隱私設定。現在更推出功能更新，以提供更完善的管理工具，讓家長們能對孩子的帳號進行更完善的管理。「家庭安全配對」功能除了原本的「螢幕時間管理」、「限制模式」及「私訊管理」之外，本次更推出了 4 項功能更新，包含「搜尋管理」、「留言管理」、「帳號可見度」及「按讚的影片」。

「家庭安全配對」新功能一覽及如何綁定。（TikTok 提供／黃慧雯台北傳真）

根據TikTok說明，搜尋管理的新功能可管理孩子是否可搜尋特定內容、用戶、主題標籤或音訊。留言管理則可管理誰可以對孩子的影片留言（所有人、朋友或沒有人）。帳號可見度則是可管理孩子帳號的可見度，可選擇設置為隱私帳號（您的孩子可以選擇帳號對誰可見）或公開帳號（任何人皆可搜尋及瀏覽帳號內容）。按讚的影片則可設定誰可觀看孩子按讚的影片。

先前推出的家庭安全配對中，已經提供螢幕時間管理（管理孩子每日的使用時間上限）、限制模式（推薦主頁面將過濾不一定適合孩子瀏覽的內容），以及私訊管理（管理可私訊給孩子的對象，或完全關閉私訊功能）等內容。

除了推出家庭專屬的管理工具外，TikTok也持續強化青少年的安全與數位健康政策。近期除新增許多守則與資源，於社群內積極推動身體自愛的觀念，同時也移除平台上的仇恨內容。此外，近期 TikTok 更在 10 月國際反霸凌月推出了「#我想對你說」線上活動，呼籲各界共同重視反霸凌議題。

針對想要更進一步瞭解數位安全的家庭，TikTok也提供了一系列的資源，包含青少年專區、家長專區、安全教育影片等，關心家中使用TikTok的孩子們嗎？可到官網一探究竟。

(科技)