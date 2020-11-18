(更新指數)

台股今日電子、傳統產業股拉起大盤,收盤大漲180.28點或1.33%，報13773.29點，今日雖未改寫昨日盤中13780.12史上最高點，但已是連續4個交易日改寫收盤歷史紀錄。權值股龍頭台積電跑贏大盤，漲幅2.37%，收在今日最高點497元，攻堅500元大關只差一步。

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半導體雙雄台積電（2330）及聯發科（2454），今（18）日攜手演出，台積電震盪攻堅，近午盤衝上494.5元大漲9元，聯發科一路走揚，盤中高點來到728元勁揚32元，各貢獻指數約70點及17點，共同攜小股王大立光（3008）一早來到3,500元強漲170元，也貢獻近8點，三大天王共同撐起台股半天邊，加權指數近盤數最高大漲逾140點。

台股多頭氣勢如虹，除了上述三大天王同步強漲之外，台塑集團股也在第3季財報大躍進的激勵下，買盤持續湧進，台化、台塑化分別居貢獻台股第4名及第5名的個股，另外，IC設計龍頭聯發科發威，聯詠也跟進大漲，貨櫃雙雄在第3季季報及第4季報價營運看增下，萬海及長榮再度展開攻勢。

(工商 )