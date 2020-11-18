秋鬥上午舉行記者會，談論言論自由主題。（趙婉淳攝）

秋鬥將於周日上街抗議，訴求「反毒豬、反雙標、反黨國」，民團今天舉行記者會，控訴現今社會是綠色新黨國掌控媒體，反南鐵東移自救會會長陳致曉表示，社會應保護任何批判主流與當權者的媒體，政府應說清楚中天哪裡違反新聞專業，並此標準檢視所有電視台，呼籲民眾11月22日站出來捍衛言論自由。

秋鬥發言人李建誠直言，今天有可能是新聞自由最黑暗的一天，黨國可以大剌剌以政治審查干預媒體，無異是將言論自由公開斬首示眾？

政大法律系教授廖元豪（左起）、秋鬥發言人李建誠、文大法律系教授楊祖珺、台科大副教授陳致曉18日召開「綠色黨國，殺害言論自由，徐國勇下台」記者會，控訴現今社會是綠色新黨國掌控媒體，呼籲民眾11月22日秋鬥大遊行站出來捍衛言論自由。（劉宗龍攝）

台科大副教授、反南鐵東移自救會會長陳致曉說，民進黨曾主張「黨政軍退出媒體」，現今媒體卻屢見民進黨派系角力的陰影；若政府覺得關中天有其正當性，就應該說清楚原因，並以此同樣標準，審查所有電視媒體。

陳致曉表示，很多年輕人可能覺得中天新聞台的價值與他們不同，把中天關了可能會比較清靜，但他提醒，媒體扮演的是社會防腐劑的角色，任何批判主流與當權者的聲音，某種程度上都要保護他，才能讓社會不至於只有鞏固領導中心的意見。

他指出，不要以為政府搞掉你們不喜歡的媒體，台灣就會更好，事實上並不是如此，因為政府有能力搞掉你們不喜歡的媒體，未來就有權力搞掉你們喜歡的東西。

他批評，現在民進黨政府用網軍與操控媒體方式，不只打壓異議者，也讓被迫害者禁聲，自己因反對南鐵東移，被抹黑成是貪心釘子戶，每個人都有可能面臨土地被掠奪的時刻，呼籲民眾不得不深思此問題的嚴重性。

陳致曉表示，過去民進黨曾高舉「100％言論自由」，但賴清德主政時的台南市政府，卻極盡打壓媒體報導，甚至用自訴刑法《誹謗（政府）罪》，來控告撰文異議者，有如重啟文字獄的恐嚇。

他說，民進黨政府甚至以公帑豢養網軍，蘇貞昌帶領的行政院成為網路輿論的中央廚房，令他不禁感嘆，喬治歐威爾撰寫的《動物農莊》中，提到「眾生皆平等，但是，豬（指統治者）更為平等」，正是當前台灣統治者的寫照。

最後，陳致曉強調，台灣社會以言論自由為傲，但在民進黨全面執政後卻大幅倒退，呼籲民眾於11月22日秋鬥大遊行站出來，捍衛言論自由，並對執政黨表示不服從的抗議。

(中時 )