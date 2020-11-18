嚴德發慰問蔣上校家屬。（空軍第5聯隊提供／王志偉花蓮傳真）

空軍26作戰隊隊長蔣正志上校昨晚駕駛F-16A型戰機進行例行訓練任務，起飛2分鐘後就在雷達螢幕消失，初判在花蓮近海失聯，國防部長嚴德發今抵達花蓮空軍第5聯隊基地，嚴德發對官兵精神講話，激勵士氣，強調空防戰備不受影響，並請大家一起為蔣上校集氣。

嚴德發今早前往空軍第五聯隊，聽取專案報告，掌握當前搜救狀況，要求空軍F-16戰機全面執行「天安一號」特檢，加强飛安檢查，他強調，安全是一個基本要求，因此在安全無慮的狀況下，才能推動戰訓工作，而飛行首重安全，注意安全規定，一切按照程序、步驟、要領執行。

蔣正志上校失聯，家屬昨晚已抵達空軍基地等待搜救消息。嚴德發並探視蔣上校家屬，嚴部長說，他之前去視導空作部，蔣隊長也曾在空作部任職，做事非常認真、負責，並要求單位提供家屬必要的協助，做好照顧工作。

嚴德發表示，昨晚進行夜航訓練的蔣正志上校意外失聯，三軍統帥蔡英文總統獲悉後，相當心繫蔣正志上校的安危，第一時間下達「要求國防部全力搜救，不放棄任何機會，國軍各單位打起精神、堅守崗位。」的指示。

嚴德發再度肯定空軍戮力戰訓的辛勞，包含最近的天龍操演，受到國人的肯定，不怕苦、不怕難，犧牲奉獻，一點一滴的付出，共同守護我們熱愛的家園，同時希望官兵繼續為蔣隊長集氣加油。

(中時 )