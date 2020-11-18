台大5天連3輕生之際，成大爆出3個月第3起輕生，又驚傳海科大情侶自殺，在青少年自傷連環爆之際，要怎麼把關民眾的心理健康？醫心學會提醒民眾，當出現過度激動、想尋死的念頭時，可以4個步驟迅速冷靜下來，緩解內心的衝動。

醫心學會理事長李玉嬋表示，民眾可以TIPP的4種解方，來緩解、中斷自傷衝動，TIPP分別是Temperature、Intense exercise、Paced breathing及Paired muscle relaxation。

緩解衝動的第1步是Temperature降溫，可用冰塊或冰水碰觸臉60秒，瞬間轉移注意力；第2步是Intense exercise 激烈運動，可進行20分鐘開合跳、衝刺，增加多巴胺分泌，促使一個人更正向快樂；

第3步Paced breathing規律深呼吸，每分鐘呼吸5-6次、吸4秒、呼7秒，達到類似打坐的效果，讓自己冷靜下來；而第4步Paired muscle relaxation ，則是全身肌肉緊繃5-6秒緊抓自己，再抱軟枕放鬆吐氣；

李玉嬋提醒民眾，應建立可陪伴自己的人際友伴支持系統，維持人際支持親密感，亦要培養正念平穩快樂的情緒管理法，掌握情緒正念平穩感，同時練習激勵自己，認同自我價值以創造生命意義感。只要活下來，也可以擁有好人際、好心情、遇見更好的自己。

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