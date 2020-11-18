在新冠肺炎疫情下，航空業經營實屬不易，華航持續推動永續經營，在經濟、環境和社會面努力達成企業使命，繼獲得道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices, DJSI)肯定，連續四年榮獲全球航空業第三名的佳績，今天再獲頒全球及台灣企業永續獎。

華航董事長謝世謙接受蔡英文總統頒獎時，特別感謝全體員工，大家團結共同努力才有此成就，也期許華航朝永續目標持續邁進、精益求精。

華航是台灣航空業環境管理涵蓋率最高、具最健全企業環境暨能源風險管理機制的航空公司，積極參與國內外環保組織及倡議，強化企業因應氣候變遷減緩與調適作為，實踐對自然資源與環境保護應有的責任和義務，深受各方嘉許，包含2019年獲得經濟部節能標竿銀獎、台北市節能領導獎、桃園機場節電減碳選拔第一名，以及經濟部節水輔導改善競賽特優奬等。

「回饋社會、創造社會價值」是華航永續發展的重要承諾，並以發展「促進本土教育國際化發展」、「推升台灣在地品牌國際能見度」和「促進弱勢族群獲得社會平等機會」為三大社會永續發展策略。今年以來已舉辦多場相關活動，包含在傳統節日為弱勢族群舉辦圍爐、探訪獨居長者、偏鄉教學及淨灘等，致力社會公益不遺餘力。

未來華航將持續履行企業永續發展的理念，善盡企業社會責任，謹守「用飛行與你我創造更多美好」的使命及「成為台灣首選航空公司」的願景，提供旅客最優質、信賴的服務，同時攜手為所有利害關係人創造更高的價值。

(中時 )