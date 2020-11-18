話題天王柯文哲來了！驚爆真心話「我走頭無路才當市長！」

台北市長柯文哲當年以政治素人參選，從醫多年的他，毅然決然踏入政治圈，如今6年過去，外界對他的評價兩極。被問到是否後悔從政，柯文哲笑說，自己沒有偉大崇高的理想，是走投無路才出來選台北市長。

柯文哲接受《中時新聞網》節目「旗開得勝」專訪，對於兩岸情勢緊張，他說，從歷史上來看，絕大多數的戰爭都是擦槍走火，「差之毫釐，失之千里」，常因小事情搞到後來不可收拾，理智上都知道不會打，飛機飛來飛去，「說實在不小心就按下去了」，所以彼此信任很重要。

至於萊豬爭議，柯文哲強調沒有要「逆時中」，只是講實話，用科學的觀點，所以說一定要源頭管理、明白標示，認為萊豬不是食安問題，是一個溝通跟管理的問題，就好像我們用農藥，但在批發市場不能檢出，一樣道理，一定要用瘦肉精也不是不可以，但要有管理跟標示的程序，「這麼簡單的東西，我最受不了是藍綠兩黨，每個都靈魂交換」，執政的時候誰要戰爭、誰在誰就反對，「蔡英文2012年講的話，跟現在講，天啊！是同一個人講的嗎，多好笑」。

柯文哲遭指專門罵民進黨，他形容，猴子不是爬到樹上才屁股紅，猴子是爬到樹上才「被看到」屁股紅，牠蹲在地上誰曉得，民進黨不執政都不會被罵到，國民黨現在蹲在地上，屁股紅的人家也不曉得。

向來有話直說的柯文哲，也得罪不少人，不過柯文哲笑說，「我不是誠實，是驕傲，因為不屑說謊，你聽了不爽，我也不理你」，而誠實是強者的特權，這幾年來都沒有變，「只是打我的1450一直在變而已，不同廠商的1450」。

主持人張啟楷問到，是否後悔從政？柯文哲表示，後悔也來不及了，「我沒有那麼偉大，我不是有什麼服務人群的崇高理想」，就像當老師時面試學生，每個都說小時候祖母生病，覺得當醫生很好，很嚮往成為史懷哲，「我聽到實在很不想聽，鬼扯」，自己會念醫學系的原因很簡單，因為考上就去了，「所以當市長是走投無路才來選的」。

(中時新聞網)