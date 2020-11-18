遊戲股辣椒(4946)及宇峻(3546)各擁題材，今日股價獨領風騷，辣椒擺脫全額交割股，盤中漲幅已經達到6％；宇峻第3季獲利繳出10年單季新高，明年攻海外，新作持續上市，營運動能仍強，盤中漲幅超過4％。華義(3086)成交量不大，但也即將恢復普通股交易，盤中跳登漲停。

辣椒第3季減資彌補虧損，加上處分業外收益，單季轉虧為盈，稅後淨利0.16億元，每股盈餘1.22元；累計前3季稅後虧損0.19億元，每股稅後虧損縮小至1.39元。而加上減資，第3季底每股淨值回升到10.83元，明天起恢復普通股交易，帶動股價先行反彈。

宇峻新遊戲及資訊月福袋上市將帶動營收動能，今年第4季起陸續有眾多新遊戲推出，海外市場也是主打重點，首季將以《三國群英傳M》打頭陣，2月將在新加坡、馬來西亞、印尼、泰國等東南亞市場推出，將自身進行營運，當地廠商代操。

另外，單機作品《三國群英傳8》1月將直接在Steam平台銷售，大陸部分由鳳凰銷售，預計單價在千元以內，目標銷售20萬套以上，營收貢獻顯著。

(時報資訊)