受歐美地區新冠疫情影響程度加劇，加上歐洲及遠東地區鋼鐵減產、礦砂進貨量同步降低，使得海岬型船市場持續低迷。然而縱使歐美經濟活動因疫情而放緩，隨著美國總統大選結果逐漸明朗，市場將持續關注拜登(Joe Biden)承諾之擴大基礎建設，分析師亦預估本月下旬運價有望反彈。

最新報價，海岬型(BCI) 遠東返歐陸日租金報585美元/艘，較前一交易日報價825美元/艘，跌近30% 。(商品行情網)

(時報資訊)