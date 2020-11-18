《商情》市場低迷 BCI運價跌近3成 12:162020/11/18 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受歐美地區新冠疫情影響程度加劇，加上歐洲及遠東地區鋼鐵減產、礦砂進貨量同步降低，使得海岬型船市場持續低迷。然而縱使歐美經濟活動因疫情而放緩，隨著美國總統大選結果逐漸明朗，市場將持續關注拜登(Joe Biden)承諾之擴大基礎建設，分析師亦預估本月下旬運價有望反彈。 最新報價，海岬型(BCI) 遠東返歐陸日租金報585美元/艘，較前一交易日報價825美元/艘，跌近30% 。(商品行情網) (時報資訊) #BCI #運價 #跌近 #地區 #遠東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》出口量下滑 打壓馬來西亞棕櫚油走跌 10:002020/11/18 財經 《商情》獲利回吐 亞洲天然橡膠轉跌 10:002020/11/18 財經 陸車企爆重整潮 市場恐洗牌 04:102020/11/18 全球財經 《商情》病毒病例增 紐約棉花期貨跌 10:002020/11/18 財經 萬事達卡：不出國 3成刷更多 04:102020/11/18 投資理財 蔚來汽車Q3指標超預期 年內股價漲1,000％ 10:532020/11/18 財經 《韓股》浴血奮戰 KOSPI續攻3年新高 11:422020/11/18 財經 百貨周慶秋冬服飾6折起 04:102020/11/18 時尚消費 大陸飼料需求飛升 美農作物價漲逾3成 04:102020/11/18 全球財經 中捷綠線 高鐵台中站 房價漲最凶 04:102020/11/18 產業．科技 財經熱門新聞 想學大陸卻吸不了外資 印度擬放鬆管制認輸 - 財經 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 500萬套牢靠這幾檔暴賺2千萬 他大驚：9成9散戶不要學 - 財經 喊抱到500元！3月押91張台積電神人現身 結局大驚 - 財經 台灣有多棒你知道？謝金河爆驚人數字打臉唱衰者 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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