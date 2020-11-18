法國航空/荷蘭皇家航空集團計畫再從兩國政府股東以及其他投資人籌資，據法國世界報(Le Monde)報導指出。

該法荷航空集團在今年稍早獲得政府支持的紓困104億歐元，很快地會再從雙方政府獲得40億歐元援助，包括注資和複合的債務。

根據世界報引述消息指出，在隨後的2021年第一季，集團將再從投資人獲得20億歐元。法荷集團並未證實該消息。

法國和荷蘭政府分別擁有該航空集團14%股權。該集團此前宣稱計劃在2021年股東會前進行增資。

法國財政部長近日曾重申，政府已準備好對航空業提供更多援助。

另外，德國漢莎航空周二表示，為度過疫情的寒冬，將削減成本，明年春季開始對經濟艙乘客停發免費零食點心。

漢莎航空表示，子公司歐洲之翼、瑞士航空、奧地利航空和布魯塞爾航空都在刪減航班、機隊、工作人員；目前預期要到2025年，航空旅行才會回復到疫情前水準。

經濟艙的點心未必都符合乘客需求，漢莎一董事表示，取而代之的，漢莎和其子公司將為短中程航班提供食品飲料販賣服務，首先將從奧地利航空開始。

然而漢莎將會提供乘客飲水基本服務。

(時報資訊)