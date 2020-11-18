台股掛牌長天期美債ETF今早表現靚！受COVID-19(新冠疫情)確診病例數上升影響，10月美國零售銷售額增幅低於預期。美國商務部週二公佈，10月零售銷售額較9月上升0.3%，低於道瓊(Dow Jones)調查所預估的0.5%。消息激勵美國公債價格走高，殖利率下滑。

上週一(9日)，美國藥廠輝瑞(Pfizer)與德國生技公司BioNTech也宣佈，雙方合作研發的COVID-19候選疫苗具90%以上的保護力。消息傳出後，傳統避風港資產遭到拋售，一度使10年期公債殖利率飆升至3月以來新高。

但隨著消息面顯示疫情仍未受控，且10月美國零售銷售額增幅低於預期。紐約債市17日尾盤時，對聯準會(Fed)利率政策較為敏感的美國2年期公債殖利率下降0.2個基點至0.177%；10年期公債殖利率下降2.4個基點至0.882%；30年期公債殖利率下滑2.5個基點至1.634%。

在美債殖利率下跌的利多刺激下，今早國內台股掛牌的ETF指數反彈，尤其以20年期以上的美國公債ETF最為明顯，包括FH 20年美債(00769B)、凱基美債25+(00779B)、群益25年美債(00764B)、中信美國公債20年(00795B)、富邦美債20年(00696B)、國泰20年美債(00687B)、元大美債20年(00679B)。

(時報資訊)