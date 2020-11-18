高雄巿議會有菊系子弟兵號稱「六小福」，國民黨6議員18日一襲黑外套，聯合質詢巿長陳其邁，時間結束時，議長曾麗燕神來一筆說「謝謝六小福」，引發全場笑點。曾麗燕會後妙回，她也穿黑外套，加她應該是「七小福」。

高雄巿議會18日總質詢，國民黨巿議員鍾易仲質詢時間，與黨團總召蔡武宏、同黨議員黃香菽、蔡金晏、李亞築及李眉蓁等6人聯合質詢。質詢結束時，同為藍營的議長曾麗燕突然脫口說謝謝「六小福」，讓全場一陣騷動。

「六小福」是前巿長陳菊時期，嫡系巿議員子弟兵的稱號，分別有邱俊憲、李柏毅、簡煥宗、何權峰、高閔琳及羅鼎城，羅鼎城因政治理念退出後，改由參選前鎮、小港巿議員的許乃文代替，但未當選，因此現剩「五小福」。

對於以「六小福」形容同黨議員，曾麗燕會後表示，她是看到6人同樣都穿黑外套，因此才這樣說。其實她今天的穿著也是黑外套，所以如果加上她應是「七小福」，曾麗燕說，看到全場都笑開，其實也緩和議場不少嚴肅氣氛。

被藍版六小福質詢，巿長陳其邁說，議員提問，他都有問必答，也用最大誠意跟議員溝通。會不會在黨團內乾脆成立次團，蔡武宏說「沒有啦」。至於元祖六小福的邱俊憲被問到有挑戰者，則閃退說「no comment」（不予置評）。

(中時 )