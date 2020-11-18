壯年組第1名的50歲楊姓收容人以15分48秒奪冠。（劉秀芬攝）

杜聰典則以21分17秒拿下第7名佳績。（劉秀芬攝）

法務部矯正署明德外役監獄18日上午9點舉辦收容人「環山路跑比賽」，有近120人參加。（劉秀芬攝）

法務部矯正署明德外役監獄18日上午9點舉辦收容人「環山路跑比賽」，有近120人報名，典獄長杜聰典也下場與收容人比試，開跑前也勉勵收容人量力而為，並且幽默說，記得要跑回來。

明德外役監獄環山路跑比賽已邁入第5年，每年選在秋高氣爽、農務較少得時節舉辦，報名人數愈來愈多，400多名收容人中，除了90多名外出作業組，有上百人參加。

路跑分為40歲以上「壯年」及40歲以下「青年」二組，壯年組環山1圈4.2公里，青年組跑兩圈8公里，獄內環山道路起伏多，坡度最陡有18度，前5名收容人給予獎狀及加分之獎勵，比賽在杜聰典鳴笛後起跑，杜聰典更全程陪跑以示鼓勵。

有收容人說，當成運動輕鬆跑，也有人卯起全力衝刺，爭取加分機會。獄內雖無運動場地，但收容人至區內農場作業時，最遠單趟路程就1.7公里，每日走4趟，運動量也不少。

壯年組第1名的50歲楊姓收容人以15分48秒奪冠，他說，年輕時曾經跑過馬拉松，現在晚上也會在宿舍中庭來回慢跑鍛鍊體力；陪跑的杜聰典則以21分17秒拿下第7名佳績。

(中時 )