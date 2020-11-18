港府推行「回港易」計劃18日起接受預約，合資格的預約人士（23日）起可陸續從廣東省或澳門返港並免去14天強制檢疫。有消息指，因應大陸疫情受到控制，港府正積極研究擴大單向免檢疫計劃，或最快下月放寬從廣東省或澳門來港的內地居民，在同一條件下豁免14天強制檢疫抵港，更希望年底前擴大至更多其他內地省市，不過，有香港議員預料放寬計劃實施後，內地人來港意願不大，因受過去黑暴及疫情肆虐影響，香港在不少內地人眼中已成為不受歡迎的城市。

據了解，港府「回港易」的政策下，粵澳民眾抵港後可獲豁免14天強制檢疫，不過，港府預料大陸嚴控措施仍會維持，粵澳居民抵港後返回大陸仍需檢疫，故使用量或不多，亦未定是否設配額等，但香港政府仍希望把計劃進一步放寬至其他內地省市，更會研究是否會再放寬至台灣等地。

至於港人免檢到大陸要等何時，據知需等到香港確診數字「清零」後，方有希望。消息亦提到由於港人愛去的日本、韓國及泰國疫情仍然嚴重，政府暫無意與當地實施「旅遊氣泡」等。

香港議員麥美娟對放寬計劃表示歡迎，但過去受黑暴及疫情肆虐影響，香港在不少大陸民眾眼中已成為不受歡迎的城市，而且現時兩地封關接近一年，大陸民眾都習慣在大陸消費模式，加上他們從香港回大陸後仍需接受14天隔離檢疫，對他們而言相當不便。

麥美娟建議，港府現階段必須做好防疫工作以增進內地人來港的信心，以免受感染，並且應該加大配額，不應將大陸民眾與香港居民來港「放入同一條隊」。

(中時 )