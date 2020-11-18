美國總統川普提名的聯準會（Fed）理事爭議性人事案，今天在共和黨把持的聯邦參議院以47對50票闖關失敗，不過參院多數黨領袖策略性投下反對票，替未來留下2度表決的機會。

美國有線電視新聞網（CNN）和法新社報導，川普提名出任聯準會理事的謝爾頓（Judy Shelton），過去因提出多項罕見政策構想而備受爭議，包括美元幣值恢復與黃金價格掛鉤，說這將能確保匯率穩定。然而，大多經濟學家認為回歸黃金本位制（gold standard）不切實際且過時，美國早在1971年就摒棄這項作法。

謝爾頓也曾在前總統歐巴馬（Barack Obama）主政期間，直言不諱支持低利率政策。

今天表決過程，共和黨陣營中有兩人加入民主黨陣營投下反對票；有兩人因暴露於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒而接受隔離；1人因家中有事無法出席表決，但曾公開反對謝爾頓人事案。

而共和黨籍參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）原是同意這項人事案，後改投下反對票，使得最終表決結果為47票贊成、50票反對。

麥康奈這一步可能是出於策略，讓他有機會可以議長身分安排另一輪投票。

副總統當選人、現任民主黨籍加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）也返回華府投下關鍵一票。

賀錦麗之後在社群網站推特發文指出：「我們需要一個可以信賴的聯準會，以在疫情期間協助處理經濟大計。謝爾頓各項危險構想將戕害我們的經濟，她未能承諾運用聯準會所有力量來提供抗疫紓困方案，這也是令人無法接受的。」

聯準會人事案向來獲兩黨支持，但參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）抨擊謝爾頓極端不適任這職位，說她是「我所見過最沒有資格進入我國中央銀行的人選」。

儘管謝爾頓人事案遭擋下，白宮今天表示，預期最終將闖關成功。

路透社報導，白宮發言人迪爾（Judd Deere）推文表示，總統川普提名的聯準會理事人選極為稱職。白宮全力支持她，並有信心參院在重新考慮之後，會通過這起人事案。

(中央社)