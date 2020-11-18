COMO UN GRANDES LIGAS.

Gran labor monticular de @Domingo_German4 en su primera salida de la temporada. pic.twitter.com/lkBBAEu6S7 — Toros Del Este (@TorosdelEste) November 17, 2020

去年被爆出家暴醜聞的洋基投手哲曼(Domingo German)被判禁賽81場，原本今年只被禁前63場比賽，不過碰上新冠肺炎疫情的縮短賽季，等於整季都不能上場，許久沒實戰登板的哲曼選擇去打多明尼加冬季聯盟，昨日是他禁賽後首場先發，踏出回洋基的第一步。

哲曼在2019年爆出涉嫌家暴女友，因此缺席該球季9場例行賽以及9場季後賽，今年初大聯盟宣布將他處以81場禁賽，等於今年要禁賽剩下的63場比賽，不過今年剛好碰上縮短賽季僅打60場，並沒有讓他的禁賽時間也縮短，等於他整季報銷，直到洋基打到季後賽才服完球監。

哲曼已經有所行動，他在多明尼加冬季聯盟的開幕戰中為Toros del Este隊先發4局無失分，沒被敲任何安打，但有1保送、2觸身球，哲曼能在明年球季重回大聯盟，不過洋基是否接受他是另外一回事。

其實哲曼對洋基來說是不錯的戰力，洋基先發投手田中將大、派克斯頓(James Paxton)、哈普(J.A. Happ)都在季末成為自由球員，能否簽回還是個問題，他們現在先發輪值除了穩定王牌寇爾(Gerrit Cole)之外，只能期待塞弗瑞諾(Luis Severino)在手術後順利回歸，其他3到5號先發都是新人，如果有了哲曼這名前勝投王，是填補戰力的選擇。

因此哲曼就要拚在冬季聯盟繳出好成績，為他換取回歸大聯盟的機會，大聯盟雖然譴責性別暴力，但球團考量到戰力，多數時間仍會選擇接納，例如洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）在2016年也曾因家暴被禁賽30場，他也是第一位受聯盟家暴防治政策制裁的球員，後來他被交易到小熊並為他們拿下世界大賽冠軍後，又重回洋基懷抱。

(中時 )