「影壇第一美女」林青霞的微博相隔6年後，終於在前天（16日）重新開張，林青霞不只連發6則動態，她也罕見分享一家五口的家庭生活，親民的林青霞在今（18日）凌晨曝「年輕的時候」嫩照，她氣質回眸，畫面絕美。

林青霞微博全文。（圖／取材自林青霞微博）

林青霞回歸微博後，她連發多則動態，林青霞今則大方曝光嫩照，並寫下：「年輕的時候」，照片中，頂著黑色長髮的林青霞氣質回眸，她五官標誌、顏值絕美，整體狂噴仙氣，網友也狂讚：「姐姐現在也很美很優雅」、「從骨子裡透出來的美」、「終身美麗」。

「影壇第一美女」林青霞近期樂於更新微博，不只家庭生活，也大方曬年輕嫩照。（圖／本報系資料照片）

林青霞一早也分享她的化妝台，不過檯面上卻堆滿了書，林青霞則指出，在疫情期間她買了很多書，文友也互相送書「有個好處，床頭看書順手選出也方便，要看的都在手邊」。

除了曬化妝台、曬嫩照外，林青霞昨也難得分享家庭生活，透露她月初過生日時，大女兒邢嘉倩親手做木頭書架、二女兒愛林佈置花朵，小女兒對她訴說愛的言語，讓林青霞直呼：「「力量之大，讓我震動得忍住不讓眼淚掉下來」。

(中時新聞網)