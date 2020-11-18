勞動部今天正式推出勞動桌遊！為了推動勞動教育，勞動部編列300萬元預算耗持逾半年，製作3款共6000套桌遊，即日起寄送給全國中小學，希望讓孩子從小瞭解勞動權益。

過去勞動部曾透過進入校園表演兒童話劇、歌舞劇、製作發送兒童繪本等多元方式，傳達正確勞動權益，今年雖然受到疫情影響，但也邀請網紅拍攝短片等方式宣傳勞動教育。

而今年更首次研發製作讓學生可以在教室好好玩的勞動教育桌遊，包括介紹工作種類、重要性與各行業對社會貢獻的「國小版『未來職多少』」、傳達求職過程中可能面臨的求職陷阱及勞動法令相關知識的「國中版『環島Play打工不累』」及建構勞資雙方夥伴關係共同合作落實勞動保障的「高中職版『火星渡假村』」。

勞動部指出，針對不同國民教育階段，邀請研發桌遊專家進行設計，同時請勞動與教育專家共同參與，每款桌遊皆諮詢國小、國中、高中及研究所學生與教師，持續調整遊戲內容，讓三款勞動教育桌遊能有利老師教學與學生吸收，以寓教於樂的方式，傳達勞動觀念。

勞動部部長許銘春表示，前幾年都是以動態的方式，今年則改用遊戲的方式讓孩子學習勞動權益，希望透過時下最夯的桌遊，讓小朋友一玩就上癮，也希望老師教學時把桌遊做為教學輔具，讓勞動教育向下紮根。

(中時 )