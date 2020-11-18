新黨籍台北市議員侯漢廷昨天在「觸極者」發布一部題為「中國的認同，完全取決於文化」的影片，片中他指出，西周時期就出現「中國」一詞，三千年來，「中國」一詞從地理中心、政治中心衍伸出文化中心的涵義，到了明清，「中國」一詞更正式被當成國名出現在官方文書中。

侯漢廷進一步表示，中國的認同，不在種族、膚色、地域，而是看文化，中國文化有極強的包容性，因此中國的範圍不斷擴大，八國聯軍、日本侵華，中國都沒有倒下，就算千年後，連萬里長城、北京水立方、台北101都風化倒塌，中國仍將隨著論語史記唐詩宋詞的流傳，持續屹立不搖，文化存，則中國存。

侯漢廷還說，早在2600多年前，秦穆公就指出，中國以詩書禮樂法度為政。也就是中國是講文明的，所以如今有些台灣人不願意當中國人，其實是他們根本配不上，像行政院長蘇貞昌講不出四維八德、欺騙神明沒有禮義廉恥的概念，不認同自己是中國人，倒也剛好。

(中時 )