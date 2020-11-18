2020年「全球企業永續獎（Global Corporate Sustainability Awards, GCSA)」及「台灣企業永續獎 (Taiwan Corporate Sustainability Awards, TCSA）」評比結果18日揭曉，中華航空蟬聯2年「全球企業永續獎」報告獎（Reporting），連續7年摘下有台灣企業永續奧斯卡美譽的「台灣企業永續獎」，表現不凡，並由總統蔡英文親自頒獎給華航董事長謝世謙。

華航獲台灣企業永續獎獎項包括：

企業永續報告類，運輸業-白金獎，2014年參與，連續7年獲獎。

英文報告書獎白金獎，2018年新增此獎，連續3年獲獎。

卓越案例獎社會共融獎，2017年參與，連續4年獲獎。 氣候領袖獎，2014年參與，連續7年獲獎。

在新冠肺炎疫情下，航空業經營實屬不易，然華航持續推動永續經營，在經濟、環境和社會面努力達成企業使命，繼本月14日獲得道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）肯定，連續四年榮獲全球航空業第三名的佳績，今天再獲頒全球及台灣企業永續獎。華航董事長謝世謙特別感謝全體員工，大家團結共同努力才有此成就，也期許華航朝永續目標持續邁進、精益求精。

華航是台灣航空業環境管理涵蓋率最高、具最健全企業環境暨能源風險管理機制的航空公司，積極參與國內外環保組織及倡議，強化企業因應氣候變遷減緩與調適作為，實踐對自然資源與環境保護應有的責任和義務，深受各方嘉許，包含2019年獲得經濟部節能標竿銀獎、台北市節能領導獎、桃園機場節電減碳選拔第一名，以及經濟部節水輔導改善競賽特優?等。「回饋社會、創造社會價值」是華航永續發展的重要承諾，並以發展「促進本土教育國際化發展」、「推升台灣在地品牌國際能見度」和「促進弱勢族群獲得社會平等機會」為三大社會永續發展策略。今年以來已舉辦多場相關活動，包含在傳統節日為弱勢族群舉辦圍爐、探訪獨居長者、偏鄉教學及淨灘等，致力社會公益不遺餘力。

未來華航將持續履行企業永續發展的理念，善盡企業社會責任，謹守「用飛行與你我創造更多美好」的使命及「成為台灣首選航空公司」的願景，提供旅客最優質、信賴的服務，同時攜手為所有利害關係人創造更高的價值。

(工商 )