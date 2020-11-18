女星六月(蔡君茹)11月初爆出棄養貓咪疑雲，真相至今尚未能完全釐清，目前正透過法律途徑解決中，沒想到今天又被週刊爆出9年婚姻亮紅燈，事情又進一步擴大，事實上演藝圈不時傳出因毛小孩而引發風波的事件，不僅被動保人士出征，一般民眾也會憤怒，港星唐貝詩的「盆景貓事件」就是一例。

六月今被週刊爆出與李易婚變，懷疑是因之前的「棄貓疑雲」而身心俱疲，才在參加朋友喜宴時脫口「乾脆離婚算了」，但事後六月澄清事件先後順序根本顛倒，雖坦言「婚姻生活實屬」，但跟李易已是老夫老妻還有小孩要養，鬥嘴一定有，不過沒想過離婚這事。

唐貝詩曾開玩笑在微博上傳小貓塞奶瓶照，雖然澄清是假照片，但仍被罵翻。(翻攝自微博)

至於港星唐貝詩，則是因多年前在社群曬出的一張奶貓照，被懷疑虐貓而遭到外界猛烈撻伐，她當時貼出一張貓咪照，照片中一隻灰白色小貓，被塞進一個奶瓶形狀的玻璃罐中，還上了蓋子，貓咪顯得一臉無奈。

唐貝詩隨圖寫下：「我今天訂購了一隻盆景貓，明天便有貨，yeah！」，還說貓可在瓶中生活2個月，即刻引發全網暴怒，她雖見事情不對馬上解釋照片不是真的，且貓咪也不可能在那種狀態下生存，並於短短10分鐘內便刪文，但此事仍遭到愛貓人士及網友猛烈批評，連鄭秀文、周柏豪等近20名藝人公開po文指責，最終唐貝詩母親寇鴻萍幫忙道歉，乾媽鄭裕玲也公開念她「無腦」，加上她本人出面公開道歉，風波才漸漸平息。

(中時新聞網)