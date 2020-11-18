ATP男網年終總決賽進行中，奧地利好手提姆（Dominic Thiem）在小組賽前兩戰表現出色，首戰先以7比6（7比5）、4比6、6比3力克去年冠軍、希臘選手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），第二戰再以7比6（9比7）、7比6（7比4）重挫西班牙名將納達爾（Rafael Nadal），加上西西帕斯擊敗魯布列夫（Andrey Rublev），提姆確保四強席次。

這是提姆自今年1月澳洲網球公開賽八強賽之後，首度和納達爾交手，不過和上次澳網對壘一樣，提姆都是最後的贏家，提姆賽後說：「和納達爾這場對抗，從第一分到最後一分都是很棒的過程，能夠在第一盤先拿下，說實話我的運氣挺不錯的。」

目前在小組賽1勝1敗的納達爾，必須在台北時間周五凌晨和西西帕斯的對決，決定另一張四強門票誰屬，而生涯擁有20座四大滿貫賽冠軍的納達爾，生涯尚未在年終賽奪冠過，這有2010、2013兩屆屈居亞軍，賽後他也肯定提姆的表現，「這是場公平競爭，我們兩個都打出高水準內容，在一些關鍵時刻提姆表現比較好，他值得這場勝利，我也透過這一戰找回信心，覺得自己狀況比兩天前好。」

ATP年終賽已經有12年在英國倫敦舉行，今年比賽場地依然是O2體育館，明年將移師義大利都林進行，今年賽事也首度啟用電子線審系統，選手不能像之前對界內界外質疑提出挑戰，但可以對例如二次落地等爭議分要求看重播畫面。

(中時 )