自行車雙雄巨大(9921)、美利達(9914)第4季及明年度營運明朗度佳，再加上又雙雙入圍「2020年台灣國際品牌價值」前10名，今日多頭馬力十足，巨大股價漲幅在2%以上、美利達衝高回落，漲幅縮減至1%左右。

巨大前三季每股盈餘9.69元，受惠後疫情時代市場需求熱絡，公司產能供不應求，除了庫存不斷降低之外，各地通路庫存水位也低，雖然目前是冬季但各家客戶仍積極備貨，需求度強，法人對第4季營收表現抱持樂觀看法。由於歐美市場對中低階自行車的需求熱潮預期可望延續到2021年，明年度營運展望佳。

巨大今年的品牌價值5.62億美元，較去年成長17%，排名也由去年的第6名前進到第5名，不僅僅高於健康運動產業平均值，也是今年前十大台灣國際品牌價值成長最高品牌。

美利達第3季單季EPS達4.51元，刷新單季新高紀錄，前三季EPS衝至9.75元，年增逾52％，目前自行車市場表現熱絡，法人樂觀預期，美利達今年有機會賺進超過13元的歷史新高。美利達今年經評定的品牌價值為4.02億美元，較去年成長14%，排名由去年的第11名前進到第10名。

(時報資訊)