連鎖餐飲集團王品(2727)及經營85度C的美食-KY(2723)受惠2020年第三季營運強勁復甦，表現超乎市場預期、重獲市場資金關注，帶動股價自9日起同步開飆，在昨（17）日漲多稍作修正後，今（18）日再度同步上攻，領漲觀光類股族群。

其中，王品放量開飆直攻漲停價115.5元，創2018年5月中以來2年半新高，以月初低點74.2元計算，半個月漲幅已高達55.66％。美食開高後震盪走揚，飆升8.93％至152.5元，亦創去年10月中以來13月高點，惟隨後漲幅收斂至逾3％，本月迄今漲幅亦逼近5成。

王品第三季歸屬母公司稅後淨利2.73億元，季增達3.23倍、年增近1.12倍，每股盈餘（EPS）3.6元，創近6年半高點。其中，台灣事業群營益率9.83％，創2014年第二季以來6年新高，中國大陸事業群營益率亦強彈至7.3％，亦創2017年第三季以來近3年高點。

王品兩岸事業群營運自2014年第三季出現轉捩點，由於台灣事業群進入整頓期，隨後近4年呈現「台弱陸強」態勢。不過，情況在2018年第二季再度出現反轉，台灣事業群體質調整效益逐步顯現，中國大陸事業群則落入損平邊緣的陣痛整頓期。

投顧法人指出，隨著兩岸疫情趨穩，消費人潮回流配合暑期旺季帶動，使王品兩岸事業群第三季出現「齊強」的強勁反彈態勢，帶動第三季獲利站上近6年半高峰。不過，中國大陸事業群前三季營益率負6.82％，營運仍處虧損，後續需觀察表現能否恢復一定獲利水準。

美食第三季歸屬母公司稅後淨利3.93億元，季增達89.19％、年增達65.05％，每股盈餘2.19元，亦雙創近9季高點，主要受惠中美2大海外市場加速回溫，第三季中國大陸營益率回升至10％、美國亦回升至8％，帶動集團整體營益率強彈至11.12％，表現遠優於預期。

展望後市，投顧法人認為美食營運受疫情衝擊程度逐步降低，下半年衰退幅度逐季改善，預期第四季獲利雖將較第三季略降，但可望登近2年同期高點。全年獲利雖將降至近6年低點，但由於第三季獲利優於預期，將今年每股盈餘預期調升23％。

投顧法人認為，美食營運最壞時期已過，下半年營運趨勢向上，看好明年在中美2大市場同步恢復展店下，營收將恢復成長、獲利成長動能將優於營收，且目前評價偏低，但後續仍需觀察中國大陸及美國受疫情影響情況。

(時報資訊)