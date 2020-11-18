大韓航空日前宣布，將併購同業韓亞航空後，旗下員工就開始寢不安席與食不下嚥，擔心自己就會是被裁員的對象之一。但大韓航空會長出面安撫人心，全部員工都會留下，不會有裁員動作。

疫情持續影響景氣下，外界也對大韓航空這樁震撼全球合併案，對挽救今年以來獲利大受影響航空業者，到底會不會產生正面效果。不過，市場也傳出為加速雙方企業整合，大韓航空將會進行大裁員。韓國相關航空從業人員人心惶惶，擔心自己月薪愈來愈薄情況下，還會淪落到工作飯碗不保。

在首爾剛參加完韓美雙方企業領導人會議的大韓航空會長趙源泰(Cho Won-tae)明確告訴韓國媒體，大韓航空這次併購韓亞航空，是要對韓國航空業界發展做出貢獻。趙源泰接著補充，這兩家航空公司無論在航線與人力方面，都有重疊之處，但可以把這些重疊資源，整合在公司擴點以及用在不同經營層內。韓媒也把以上會長談話，解讀為大韓航空不會裁員。

同時，趙源泰也否認，韓國政府對這樁合併案有給予任何特權。據悉，一開始，是因為韓亞航主要債權人，也就是具官方色彩的韓國產業銀行 (Korea Development Bank)詢問趙源泰對收購韓亞航是否有興趣，趙源泰也直接回答有。

合併前經過種種溝通協商，若日後雙方順利合併後，大韓航空就是韓亞航最大股東，擁有近六成四股權。韓國反托拉斯官方單位也會對其是否違反航空壟斷進行審議。順利的話，明(2021)年6月前此合併案就可宣布大功告成。

外界也關心，屆時合併後大韓航空會大幅調高航空運費，趙源泰請大家不用擔心，不會大幅調高費率。但業界分析師認為，雖不會大幅調高，但會不會有費率調整動作，就很難說了。

(時報資訊)