輝瑞/BioNTech疫苗臨床實驗早期結果的有效性樂觀，瑞銀投資銀行銀研究部發表經濟宏觀報告，認為「分裂」的美國政府及2021年後期新冠病例接近零，約在2021年4季度確診病例將降至零附近，是目前的基準情景；在基準情景中，美國失業率將維持在5%以上直至2022年後期。在大陸方面，瑞銀預測明年GDP年增將反彈到7.5%。

瑞銀指出，新冠衝擊嚴重擾亂了勞動力市場，中低收入戶是失業的重災區，因此就業受到的影響高於GDP。在基準情景中，失業率不會降至5%以下，直至2022年後期；失業率與勞動參與率（LFPR）有關，後者仍下滑約2個百分點。瑞銀假設當新冠病例下降時，學校將全面開放，LFPR從而將大增，經濟恢復元氣會導致LFPR週期性上升，令失業率降幅趨緩。

在拜登當選美國總統、美國參眾兩院仍由兩黨分別掌控的情形下，瑞銀預計明年中國GDP增速有望從今年的2.1%反彈至7.5%，主要動力來自出口和國內消費。國內政策可能逐步正常化，包括財政赤字收窄，整體信貸增長放緩、流動性有所收緊，不過政策利率應會保持不變。在貿易爭端方面，拜登政府對華政策可能會依然偏強硬，但政策的可預見性或有所提高，且可能會推行更多邊的貿易政策。瑞銀認為短期內美國不會調降或取消對華加徵的關稅，在明年底或者後年之前中美可能不會達成新的貿易協定。新冠肺炎疫苗進展快於預期可能意味著全球經濟將更快復甦。

(時報資訊)