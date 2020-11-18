連鎖餐飲集團六角(2732)隨著「日出茶太Chatime」全球門市逐步恢復營運，2020年下半年營運動能復甦，第三季稅後淨利強彈2.89倍，前10月營收衰退幅度持續收斂。公司看好第四季營運將持續回升，今年全球總店數仍能成長。

六角股價本月初下探107元的近8月低點，隨後觸底緩步回升，受惠第三季營運回溫，近日上攻力道轉強，今（18）日在買盤敲進下放量勁揚7.69％至140元，創7月中以來4個月波段高點，截至午盤維持逾4.5％漲幅，位居觀光類股漲勢前段班。

六角第三季合併營收12.87億元，季增達51.3％、年減6.01％，回升至近1年高點，毛利率40.44％、營益率8.76％。歸屬母公司稅後淨利0.55億元，季增達2.89倍、年減56.02％，每股盈餘1.38元，均回升至今年高點。

六角10月自結合併營收3.41億元，較9月4.17億元減少18.33％、較去年同期4.07億元減少16.29％，降至近5月低點。不過，累計前10月合併營收33.35億元，較去年同期41.02億元減少18.7％，仍創同期次高，衰退幅度較前三季持續收斂。

六角表示，集團在疫情衝擊下著重控管費用，第三季營收年減幅度已收斂至個位數百分比，顯現下半年業績開始反彈，象徵本業獲利的營益率亦顯著回升。預期第四季營運仍可望持續回升，「Chatime日出茶太」今年全球總店數亦能維持成長表現。

展望明年，六角預期「Chatime日出茶太」全球門市至少淨增2成，即使二度疫情疑慮再起，對門市營運影響將不若第二季。同時，六角將持續深化與各地經銷夥伴合作，創造與經銷夥伴的雙贏格局，以期為集團挹注穩定的原物料銷貨、加盟及權利金收入成長。

(時報資訊)