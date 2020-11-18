台灣人口邁入少子化，而高房價也被年輕人稱做是「最有效的避孕器」，時力立委邱顯智、王婉諭、陳椒華今日於立院召開記者會表示，熱錢湧入炒房，多戶住宅持有者現象越來越多，財政部應立刻實施「囤房稅」，別再推拖。

邱顯智指出，近日財政部長蘇建榮表態，囤房稅將列為中長期的推動方向，但房價節節攀高，年輕人買不起房的現狀越形嚴峻，財政部的說法緩不濟急，應該要立即啟動修法。

邱顯智說，房屋評定現值部分，從1984年以來只調整過一次，且多數縣市都未與時俱進，彰化縣多年未進行調整房屋評定現值，今年初台中市府還大幅調降公告地價20.06％，地方政府不願配合中央政策行之有年，即便財政部今年兩度發函要求，多數地方政府仍無關痛癢，維持既定房屋評定現值。

邱顯智表示，針對評定現值明顯與房價走勢不符，應將2017年修正「中央對直轄市與縣（市）政府計畫及預算考核要點」所刪除的「房屋稅收努力程度」評分予以恢復，並於「稅捐稽徵作業績效類考核」的房屋稅收評分，一併納入多屋者、房屋現值評定的實際作為，才能有真正的獎懲機制作用，才可能務實的推動政策。

王婉諭指出，日前內政部新聞稿指稱，有4戶以上的多屋者只有4％，但此數據是將各縣市歸戶分別檢視，意即如果一個人在4個縣市分別持有一間房屋，而各縣市會分別計算歸戶。

王婉諭說，若以全國歸戶統一計算，多屋者比例則會激增至15％。而進一步以家戶做為單位計算的話，也就是將配偶及未成年子女的部分一併計入，多屋者比例甚至多達22％，

陳椒華表示，有關餘屋貸款的問題，以房價漲幅最為明顯的台南或台中兩都為例，房價普遍居高不下，實際上卻存在許多空屋，而建商就利用這些空屋，去申請餘屋貸款取得周轉金，再使用週轉金去找地蓋屋，使得房價維持居高不下。

陳椒華指出，金管會已注意到這個問題，並跟銀行提出警示，顯示政府是相當清楚問題所在。希望財政部能夠正視這些造成房價不合理的原因，並立刻在房屋稅稅率的調整上，有實際的作為。

(中時 )