明年「全民英檢」（GEPT）新制將上路，除推出素養新題型，考後並提供「GEPT聽診室」服務。首兩場全民英檢分別是明年1月9日初級測驗與1月30日中級聽讀測驗，財團法人語言訓練測驗中心表示，本次初級測驗至目前超過2萬人報名，報考人數並沒有受新題型影響而減少。

語測中心提醒有意報考的民眾，把握機會至「全民英檢網」

（https：／／www.gept.org.tw／）報名：初級至11月29日止、中級至12月7日止。

「全民英檢」聽讀測驗與國內升學英語科考試命題趨勢相同，可做為學生們大考前的暖身練習。語測中心表示，考生聽讀通過，不必加考說寫測驗，即可用於台南、高雄、花蓮地區及五專十二年國教免試入學超額比序加分。以高雄市來說，通過「聽讀」可採計10分、通過「說寫」可採計20分。

此外，108 課綱上路後，「學習歷程」相當於現行的推甄備審資料，因此已有多數就讀高中的考生將「全民英檢」成績上傳「學習歷程檔案」。語測中心提醒，只要聽力及閱讀測驗加總60 分以上就可以登錄證照代碼。

語測中心並推出「GEPT聽診室」，凡報考並出席全民英檢聽讀測驗的考生在收到成績單後的1個月內，即可憑成績單上的QR code免費使用「GEPT聽診室」，查看個人化的成績回饋。

(中時 )