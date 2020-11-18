國民黨立委洪孟楷質疑行政院的茶水間是網軍中央廚房，曾任行政院副院長的高雄巿長陳其邁18日被問到時回應，不曉得茶水間。幕僚事後說明，陳其邁的意思是指不曉得有藍軍所指，茶水間被當做網軍的中央廚房。

洪孟楷指，網軍中央廚房所在的行政院茶水間距離閣揆蘇貞昌的院長室走路不用30秒。陳其邁18日在議會被問到時表示，副院長的工作就是開會協調，不曉得茶水間。幕僚事後說明，陳是指不曉得茶水間是網軍中央廚房。

(中時 )