政院茶水間是網軍中央廚房？陳其邁說不曉得 12:382020/11/18 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿長陳其邁18日在議會受訪。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委洪孟楷質疑行政院的茶水間是網軍中央廚房，曾任行政院副院長的高雄巿長陳其邁18日被問到時回應，不曉得茶水間。幕僚事後說明，陳其邁的意思是指不曉得有藍軍所指，茶水間被當做網軍的中央廚房。 洪孟楷指，網軍中央廚房所在的行政院茶水間距離閣揆蘇貞昌的院長室走路不用30秒。陳其邁18日在議會被問到時表示，副院長的工作就是開會協調，不曉得茶水間。幕僚事後說明，陳是指不曉得茶水間是網軍中央廚房。 (中時 ) #茶水間 #行政院 #廚房 #中央廚房 #網軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 救命藥華藥4／數百億市場喬不攏？ 合作8年夥伴撕破臉互告 09:042020/11/18 財經 美國沒義務協防台灣！林濁水爆拜登「真實想法」 03:152020/11/18 政治 中天換照新聞自由遭打壓 廖元豪：進入網軍紅衛兵時代 11:282020/11/18 政治 專家傳真－用房屋稅打房 小心濫殺無辜 04:102020/11/18 專題周報 苗栗煉獄2／愛媽淚控到處都是斷肢貓狗！ 縣府：沒拍到放獸夾畫面就無法追查 09:172020/11/18 社會 陳其邁重申 毒品槍枝街頭暴力零忍容 11:292020/11/18 社會 嘉市藍議員批中央大內宣護萊豬 04:102020/11/18 地方新聞 驚網紅行銷花百萬 柯文哲：找我就好 04:102020/11/18 地方新聞 聽詩歌無用藥 長老助弱勢養雞 04:102020/11/18 地方新聞 大陸債券有利 外資規模衝高 04:102020/11/18 投資理財 政治熱門新聞 民進黨突然變乖？學者曝華府第一手消息：美國有動作了 - 政治 F16戰機失聯 饒慶鈴臉書發文「我看這回妳會怎麼說」引熱議 - 政治 王浩宇遭罷免成定局？ 退將斷言：他被中壢20萬人討厭 - 政治 才嗆「鳳字難寫」 黃捷一聽最新連署數秒改口 慘遭罷捷總部抓包 - 政治 台美「蜜月期」倒數中 港媒警告：2件事改寫台灣命運 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。