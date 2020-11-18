就讀幼兒園大班的幼童4年前在園內廣場跌倒受傷，家長提告指控另名幼童因搶先使用搖搖馬而快速奔跑導致意外發生，要求發生碰撞的同學及園方賠償117萬元，一審判須連帶賠償18萬多元，二審認為，園方人員訓練及管理並無疏失，逆轉改判免賠確定。

受傷的學童家長指控，幼稚園大班老師在2016年6月24日帶領該班兒童進行校園巡禮活動時，竟於無安全設施預定翻修之水泥地廣場，宣布該班學童可自由活動，致學童為搶先使用搖搖馬等遊樂設施，在廣場中四處恣意奔跑，無法維持安全。

家長稱一名幼童搶先使用搖搖馬而快速奔跑，其腳絆到亦正在奔跑之同學，致其重心不穩跌倒，受有左側遠端肱骨經生長板骨折，家長因此支出醫療費用16萬620元、家教費用1萬7,100元、非財產上損害100萬元，合計117萬7720元的損害，園方須賠償。

一審判決賠償18萬8385元，二審認為無法證明幼童以腳絆倒同學致傷害，且老師曾向該班學童說明遊戲規則、注意事項，包括不能奔跑、推擠、要排隊等語，學童方於解散後才在廣場玩耍，且老師也在旁照看，對事故之發生並無過失，逆轉改判免賠。

(中時 )