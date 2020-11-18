台中市潭子區1所國中一年級男學生今日帶防狼噴霧到校，上午9時許國文課上課時間其他同學好奇傳遞把玩，1名男學生誤按噴口，不慎噴出嗆辣霧劑，造成座位周遭1男6女吸入性嗆傷送醫，幸無大礙。校方正了解事發始末，並調查為何學生會攜帶防狼噴霧到校。

台中市消防局18日上午10時26分獲報，潭子區一所國中有學生誤按防狼噴霧劑，造成多名學生不適。潭子、頭家厝及豐南等分隊立即出動3車、6人前往救護，共有6女1男分別有咳嗽、呼吸喘、手腳麻等情形，送往台中慈濟醫院救治，其中1名女學生由家屬自送中國附醫。

校長表示，初步了解今日有學生攜帶防狼噴霧到校，當時老師正在課堂上課，接近下課時間，學生可能好奇，傳遞時不慎誤觸。學校接獲學生通報，立即疏散教室師生，並將身體不適的6女1男送至健康中心，再請救護車送往慈濟醫院，另1名由家長送中國醫藥大學附設醫院。

校長強調，學校沒有禁止孩子攜帶防身物品，但刀械器具等危險違禁品禁止帶到學校，目前送醫的學生情況穩定，部分家長接獲通知也趕到醫院，若情況允許將讓家長將孩子帶回家休息，或安排學生返回學校。

(中時 )