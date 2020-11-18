世界廁所組織(World Toilet Organization，WTO)於2001年成立，世界廁所組織定每年11月19日為「世界廁所日」，環保署表示，去年與新加坡交流時台灣公廁管理備受肯定，因此編列預算明年參加「世界廁所高峰會」，然而預算遭綠委全數凍結，綠委表示，很多國際會議因應疫情都已採視訊進行，出國必要性待環署釐清。

立法院社福及衛環委員會今(18)日審查環保署主管公務及基金預算案。

民進黨立委林淑芬表示，「世界廁所高峰會」今年已經改為線上舉行，因應國際疫情很多國際會議都已經採取非實體方式進行，環保署在過去從未參加過該高峰會，根據衛福部指出，明年底要能出國都還有問題，環保署在「搞不懂」的情況下就編列預算說要參加，建議該出國預算全數凍結。

環保署指出，先前確實沒有參加過，但去年環保署和新加坡國家環境局交流時，新加坡認為我國推動公廁業務管理機制在過去有一定成效，認為有做國際討論的必要，因此才報名明年第一次參加，也編列相關預算。

林淑芬說，今年世界廁所高峰會視訊結束後環保署應具體提供參加原因、議程及必要性資料再行討論，經決議相關經費全數凍結，經同意才始得動支。

她也說，新加坡認為台灣做好是一回事，但台灣公廁建置和管理方面「真有那麼好」？

(中時 )