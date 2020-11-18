來1架共機就得出1架軍機因應 台海車輪戰消磨兵力

一架F-16戰機於昨晚進行夜航訓練時，雷達光點突然消失，駕駛26作戰聯隊長蔣正志上校失聯，國防部派員搜救當中。對於今年軍機失事頻傳，民進黨立委蔡適應今表示，相關失事原因仍有待後續調查，要求國防部督察長室應該設立飛安評估中心，聘請第三方單位協助調查釐清，而不是空軍內部自己調查自己，比較不恰當。

針對F-16戰機失聯，國防部說明，昨晚是進行例行訓練，並沒有額外增加，目的是培養飛行員夜間飛行，因為夜間外海地形地貌難分辨清楚，夜間訓練有必要性，任務本身沒問題。

對於F-16戰機是否過於老舊，蔡適應認為，上次F5調查報告未出爐，應該交由專業評估判斷，現行處理方式由總督察長組專案小組調查，建議納入外部專業人員，並設立飛安評估中心，交由第三方公正單位完整調查，而不是空軍內部自己調查，比較不恰當。

至於是否與共軍近期頻頻繞台，導致國軍飛行員壓力大增，蔡適應說，整備戰力提升對飛行員構成比較大壓力，國防部應該招募更多飛行員，或找退伍軍人回役，空軍應該列為重點謝幕，讓飛行員有適度休息，對國家戰力是最好提升，如果飛行員時時保持緊繃，其素質也會產生影響。

對於軍機再傳失事台東縣長饒慶鈴昨晚在臉書發言，「我不願相信，才走了一位朱冠甍又失蹤一架F16，我看這回妳會怎麼說」。引發外界撻伐，饒慶鈴也緊急刪文。蔡適應說，饒縣長提的東西持平一點比較好，國軍在第一線很辛苦，這時間點消費不可取，應該要批判。

(中時 )