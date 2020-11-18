24歲女生子晴，大學畢業後就開始照顧失智89歲的失智阿嬤至今2年，除了身心俱疲，也對自己未來感到惶恐，但在使用長照服務，外加支持團體、紓壓活動後，負擔減輕許多，現在也有了自己走下去的勇氣。家庭照顧者關懷總會今邀請聰明照顧者分享長照經驗，提醒民眾善用長照資源，除了長照2.0服務，也可洽家庭照顧者關懷協會做出適當的照顧安排。

長照2.0服務自上路近3年，愈來愈多民眾知道撥打1966長照專線，使用長照4包錢，「照顧及專業服務」、「交通接送服務」、「輔具服務及居家無障礙環境改善服務」、「喘息服務」的補助。以「照顧及專業服務」為例，失能2至8級補助1萬20元至3萬6180元不等，一般戶16％自負額，約每月花1600元至5700餘元，即可使用居家服務、日照中心、居家復能、居家營養指導等；聘僱外籍看護工家庭也可申請部分項目。

為幫助民眾善用長照2.0服務，家總除製作「長照四包錢線上計算機」、「家庭照顧協議指引工具」，拍攝照顧電視台「長照小學堂」、「照顧不孤單」等教學節目，並自106年起舉辦「聰明照顧者徵求活動」，鼓勵長照2.0資源使用者報名，針對其訂定「照顧計畫」適切性、資源利用「創新性」、使用前後「改變程度」等項目進行評選。

今年第4屆徵求活動共計有70件作品參賽，參賽者平均年齡54歲，65歲以下佔6成7；女性占75％，男性占25％；平均照顧9.6年；其中兼顧工作者5成6(正職31％，兼職25％)。

徵求活動第1名是高雄市的24歲女生子晴，大學畢業後就開始照顧失智89歲的失智阿嬤，至今2年，除了身心俱疲，也對自己未來感到惶恐。雖然使用長照2.0日照中心、居家沐浴、輔具、交通接送等服務，減輕照顧負荷，但她在朋友介紹下接觸高雄市家庭照顧者關懷協會，透過紓壓活動、支持團體，增強人際網絡，另透過心理協談服務，確認了在家接案工作的目標與信心。子晴說，「知道自己不孤單很重要，就有繼續走下去的勇氣」。

第2名是高雄的惠美(71歲)，照顧中風的先生及身心障礙的長子、車禍腦傷的三子，本身也是病人，只靠小兒子的收入辛苦維生。由長照中心轉入高雄家庭照顧者支持服務據點(濟興長青基金會)後，她被評估為「老老照顧」、「本身是病人」，又「一打三」的高負荷，經重新安排照顧計畫，惠美緩解了照顧壓力，也藉由里長、社區及相關協會的協助，戰勝了辛苦的照顧生活。現在的惠美，照顧狀況已經平穩，家照社工持續關懷，而她也更可以走出來參加教會、支持團體及活動。

第3名得獎者嘉義縣的冠佑(25歲)，從國中起便與姑姑擔起照顧中風父親的責任，無法和同學一樣打球、聚會，內心有些不平衡，父子關係也因而緊張。因為父親抗拒外人，直到2019年才因肺炎臥床申請了居家服務，居服督導鼓勵冠佑投入長照機構服務，並協助轉介家照據點(瑞泰社會福利基金會)接受心理協談，釐清父子心結與增進溝通技巧。冠佑說，「自己一個人容易陷入死胡同，轉個念頭就海闊天空」。

家總秘書長陳景寧分析，民眾不使用長照服務有「七不」情況，包括：不知道、不會用、不想用、不敢用、不能用、不夠用、不好用。「不知道、不會用」誤以為長照服務只提供給經濟弱勢者，或覺得申請流程太複雜，因此，聰明照顧者故事就很具體有用。至於「不想用、不敢用」，必須改變傳統照顧觀念和親朋好友的壓力；而「不能用、不夠用、不好用」必須持續改善長照服務。

陳景寧說，1966長照專線已能嘉惠大部分長照家庭，但針對問題複雜、照顧者受限於觀念限制或無力自行做好照顧安排的民眾，全國家庭照顧者據點專業人員就像是「教練、新家人、共同編劇」，陪伴照顧者寫出不一樣的結局，避免過度犧牲與遺憾。

(中時 )