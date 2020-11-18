台灣洗腎率奪世界之冠，每年因慢性腎臟病健保花費553.16億元。腎臟科醫師洪永祥日前上節目分享，一名男大生長期覺得疲勞、整天幾乎都沒有尿尿，因此被緊急送醫洗腎，切片診斷後竟是罹患超兇猛的腎臟疾病「局部節段性的腎絲球硬化症」。

腎臟科醫師洪永祥在節目《醫師好辣》上分享，第一年擔任腎臟專科醫師時，去金門花崗石醫院支援，半夜在急診室，接到通知說有一名「男大生恐須緊急洗腎」，讓他非常驚訝，因為一般的洗腎患者多為長者。

洪永祥表示，該名男大生約80多公斤，去金門畢業旅行，第一天到金門吃了海鮮、高粱，整天都暈暈的、很不舒服，且幾乎沒有排尿。檢查發現他有「大量的蛋白尿」、且積水已經積到肺水腫、尿毒症，一定要緊急洗腎。

洪永祥指出，替男大生做切片後得知，他是罹患「局部節段性的腎絲球硬化症」，這種是年輕人很常見的、很兇猛的腎絲球炎，五年之內有30%的機率會走到洗腎、六年之內則有60%的機率會洗腎。

洪永祥解釋，發展速度如此快的原因是「發現得太晚」，像是該名男大生早在高中時期，就發現尿中有很多泡泡，也常常覺得疲累，但卻不以為意，沒想到一拖竟然就要洗腎。就自己的看診的經驗，約有2、3成的患者第一次來看病，就要洗腎。

洪永祥也說，腎臟不好會出現「泡水高貧倦」的症狀，分別是泡泡尿、水腫、高血壓、貧血和疲倦，若發現自己有出現相關症狀，應盡快找醫生治療。

(中時新聞網)