在經濟發展過程中，科技創新的地位愈發突顯，大陸「十四五」規劃中，也將科技作為發展的重要戰略。統計大陸4大一線城市和15個新一線城市的2019年研發投入中，當中「北上廣深」的研發投入總和為5764億元（人民幣，下同），占全大陸高達26％，領作用。其中北京更是唯一研發投入超過2000億元的城市，上海研發投入則為1524.6億元、排名第二。

從研發投入的絕對金額來看，北上深之外，廣州、蘇州、杭州、西安、重慶、南京、天津和成都都處於第二梯隊，研發投入均在400億元以上。其中，廣州和蘇州超過600億元，杭州超過500億元。

據《21世紀經濟報導》由於武漢、長沙、瀋陽及青島2019年的相關資料暫缺，故最終進入統計的城市有15個，從2019年研發投入的絕對值來計，排名分別為北京、上海、深圳、廣州、蘇州、杭州、西安、重慶、南京、天津、成都、合肥、東莞、佛山和鄭州。

另值得注意的是，從R＆D占GDP的比重來看，西安成為黑馬，比例達到5.2％僅次於北京的6.31％，在新一線城市中更獨樹一幟。但觀察到2019年西安的國家級高新技術企業數3673家，不僅遠落後於一線城市，與杭州、成都、武漢、南京等也有一定差距，近年西安也屢屢提及打造「硬科技之都」。

此外，在15座城市中，鄭州的研發投入絕對值排名墊底，低於廣東省的東莞和佛山。如果以研發投入占GDP的比重來計，則是直轄市重慶墊底，僅為1.99％，低於全大陸平均水準。

(旺報 )