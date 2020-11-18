文策院「TCCF創意內容大會」的「始多利交易所」遊戲間，彷彿回到古早的台灣遊樂場，立委賴品妤現場玩起夾娃娃機。（杜宜諳攝）

副總統賴清德（右二）、立法院副院長蔡其昌（左二）、文化部長李永得（左一）和文策院董事長丁曉菁（右一）出席「TCCF創意內容大會」開幕儀式。（杜宜諳攝）

代幣除了玩遊戲，還能夠換到屬於台灣的精彩故事。走進「始多利交易所」的遊戲間，彷彿回到古早的台灣遊樂場，在霓虹燈光、各式充氣氣球之間，除了玩彈珠、拉霸、夾娃娃機、小精靈遊戲機、撲克牌遊戲21點，遊戲機螢幕上顯示十部台灣的文學、漫畫創作，撲克牌上還印著摘自書上的經典名句，讓人一邊玩，一邊用遊戲交換故事，認識台灣的創意。

位於文策院「TCCF創意內容大會」的「始多利交易所」展覽，訴求讓進場的業者、民眾，都能感受到台灣作品的迷人之處。除了復古味遊戲間，每天會有一位說書人駐點，包含金曲最佳男歌手Leo王、漫畫家阮光民等。策展人之一、「接下來工作室」負責人江家華表示，遊戲中特別設計台灣作品的相關影片、經典名句，也請Leo王親自朗讀幾部作品，用不同的方式感受作品。

像是21點遊戲的撲克牌上，就印著《老派約會之必要》「帶我出門，用老派的方式約我，在我拒絕你兩次之鬥，第三次我會點頭」、《做工的人》「尊嚴是讓那些有在領固定薪水的人說的啦」、《向光植物》「我不確定我喜不喜歡女生，但是我覺得我喜歡你」和《用九柑仔店》「人真的很脆弱，說走就走，連再見都來不及說」等經典名句。

不只如此，在刮刮樂卡上更印著各種提案，例如「把《向光植物》做成戀愛手遊」、「研發《用九柑仔店》古早味零食」、「《人魚紀》做成鞋履品牌」、「推出《女神自助餐》防狼噴霧」等等。江家華表示，希望透過這些提案，讓業者思考台灣文本改編的各種可能性。若有興趣到遊戲間玩的民眾，也可以到大會網站上登記，只要帶著一本台灣原創作品，就能在現場交換到五枚代幣，參與遊戲。

創意內容大會自18日起展開，在台北信義區寒舍艾美酒店、信義威秀廣場和新光三越A11六樓連續6天舉辦展覽、國際論壇和市場交易暨創投媒合會。副總統賴清德在開幕致詞時表示，成立文策院的意義，「除了以振興產業的意涵，文化是國家的根，是凝聚國人很重要的力量，作品更是台灣在國際交流的名片。」

文策院董事長丁曉菁表示，文策院成立的目的，就是讓內容在開發階段就能找到多元資金挹注。在早期開發時，透過「內容開發計畫」，讓作品在第一哩路時就被看見，也藉由「跨國合資合製」的架構，拉進最後一桶金的投資，讓作品能及早對接市場。

(中時 )