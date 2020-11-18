聯發科今（18）日獲頒台灣企業永續獎，由執行長蔡力行出席領獎，對於半導體產業的發展，他認為今年成績已優於預期，在疫情過後，全球景氣一定會一步步回升。對於美國總統大選後的局勢，也認為企業努力工作、遵守法規、為員工及股東謀福利才是首要，預期明年手機市場也會大幅成長。

雖然今年手機市場在新冠肺炎影響下，智慧型手機銷量下滑，蔡力行表示，聯發科今年不論是4G或5G晶片的表現算是可圈可點，5G今年才開始，明年一定會高速成長，而且產品的廣度及競爭力都不錯，只要市場成長，他對聯發科有信心。

對於收購英特爾旗下Enpirion電源管理晶片產品線，蔡力行表示，立錡過去沒有進入到相關的領域，這次交易可以幫助立錡往資料中心等更高階市場來發展。

對於今年的尾牙活動，蔡力行也表示「先不辦了」，面對疫情要很小心，所以今年尾牙先取消。大型的尾牙不辦，但是各部門自己的聚餐活動，仍會給員工福利。

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(中時新聞網)