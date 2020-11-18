大陸在建設製造強國過程中，作為基本單位的縣域經濟是發展關鍵。中國信通院日前發佈《中國工業百強縣（市）、百強區發展報告（2020年）》顯示，工業百強縣（市）含78個縣級市、18個縣和4個旗，GDP合計達到9.4兆元（人民幣，下同），其中40個位於長三角，從數量差距來看，大陸縣域工業仍存在區域分化顯著、產業集聚協同程度有待提升、創新體系的建設仍薄弱等問題。

當中江蘇、福建、浙江、陝西、湖南均有縣（市）入圍榜單前十名，其中江蘇在前10中占6席，分別是江陰市、 昆山市 、張家港市、常熟市、宜興市、太倉市。

整體來看，大陸工業百強縣（市）區域發展呈現東多西少、南強北弱格局。雖然2020年東部入圍縣（市）數量較上年減少7個，但依然是最重要的強縣聚集地，2020年合計達到67個；中部23個較上年增加6個；西部9個與上年持平；東北地區1個。

據第一財經引述該報告指出，工業百強縣（市）以全大陸3.5％的縣級行政區劃數、6.5％的人口以及超過12％的從業人員，貢獻10.5％的GDP、14.8％的工業增加值和15.9％的規上工業企業利潤總額。

(旺報 )