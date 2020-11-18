女星劉樂妍近年演藝事業重心都在大陸，不過近來她似乎衰事纏身，先是手機莫名被停號，接下來又是昔日在街頭崩潰痛哭影片被瘋傳，讓她哭喊：「「全台灣都在笑我」，沒想到近來又被網友：「違法的事咱別幹」，立刻掀起熱議。

劉樂妍最近屢幫人進行「微博認證」，先是幫一名老兵獲得「退役軍人」頭銜，如今又幫微博稱號「中國茶黨」進行認證，只見對方認證是「宣禮文化公司掌門人」，由於認證後得再次轉發貼文，因此讓網友質疑背後原因不單純，認為她為人處事太過單純，過於輕易信任他人，屆時出事恐怕脫離不了連帶關係。

劉樂妍微博全文。(圖/劉樂妍微博)

對此網友紛紛留言：「你跟他見過面嗎」、「這是什麼情況」，甚至還有人直接認為她太傻，怒斥：「組黨要有合法程序的，未經批准私自亂來屬於非法組織，跟前幾天被逮捕的那個跑境外宣布組黨被國安抓的性質一樣」，接著奉勸她「違法的事咱別幹」。

日前多年前誤搭野雞車在路邊被丟包，讓她邊哭邊開直播向媒體投訴，如今影片卻在網路瘋傳引發熱議，讓她見狀崩潰大吼：「現在全台灣都在笑我」，對於媒體為了蹭熱度大肆宣傳影片，導致原有形象被毀，讓她難掩怒火回嗆：「你高興了吧！我恨你」。

(中時新聞網)