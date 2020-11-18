超直白得罪一堆人的柯文哲竟在藍綠都有超級好友？

台北市長柯文哲6年前上任，他和夫人陳佩琪的互動一直是外界矚目焦點，最近他在節目回應網友提問：「陳佩琪真的很兇嗎？」他笑說：「正確的說法是因為她收入一直比我高」，家中賺錢多的比較值得尊重，而他也也不喜歡跟老婆吵架，才會給外界這種印象。

柯文哲在今(18日)播出的《旗開得勝》中接受主持人張啟楷專訪，被問太太是否在家裡很兇？他澄清是因為陳佩琪的收入一直都比他高，跟陳佩琪結婚快30年以來只有兩年柯文哲的薪水多於陳佩琪，其他都比她的低，「她要退休我還說不行，『妳要努力賺錢』」。

柯文哲自曝太太賺的比他多。（圖／旗開得勝）

被問家裡的事都是誰做主？柯文哲說家中的宗旨是「家中大事他決定，小事她決定」，但結婚30年來家裡都沒發生「大事」，所以多數都是太太做主。柯文哲更分享有年家裡買了房子，搬家那天剛好台大開亞洲第一例的心室輔助器，柯文哲忙了一天到半夜才想起「現在搬家搬去哪裡」，便在深夜騎著腳踏車四處找新家，笑翻眾人。

節目中也問了柯文哲許多的「最後一次」，包含最後一次罵國罵？最後一次幫人看診？他更自曝和民進黨、國民黨內許多人其實有交情，欲知答案請看今晚的《旗開得勝》。

(中時新聞網)